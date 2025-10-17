Украинки в Польше не хотят возвращаться на родину и массово выходят замуж за поляков

Украинки, переехавшие в Польшу, всё чаще вступают в браки с местными жителями. По данным Польского радио, только в 2024 году в стране было зарегистрировано более двух тысяч браков между украинскими женщинами и польскими мужчинами. Для сравнения, союзов между украинцами и польками оказалось значительно меньше — всего около 500.

Главное управление статистики Польши отмечает, что количество таких браков растёт стабильно: если в 2015 году их было примерно 700, то спустя девять лет цифра увеличилась почти втрое. Однако при этом в самой Украине наблюдается противоположная тенденция — число разводов стремительно приближается к числу браков. За 2024 год в стране было зарегистрировано 150,2 тысячи браков и почти столько же разводов — 141,8 тысячи.

Кроме того, с недавнего времени украинцы получили возможность оформлять развод онлайн через государственное приложение «Дія», что, по мнению экспертов, может ещё больше упростить процесс расторжения браков.