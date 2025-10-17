Среди россиян вырос спрос на новогодние поездки в Европу

Количество россиян, желающих провести новогодние праздники в Европе, выросло на 41%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Островок».

Интерес к новогоднему отдыху в Европе превышает общую динамику интереса к зарубежным путешествиям в 1,5–2 раза. Как сообщается, бронировать отели в Европе на Новый год стали на 41% чаще, чем год назад. Доля данных направлений в продажах зарубежных туров также подросла — с 8% до 9%.

Рост отложенного спроса обусловлен двумя факторами: расширением сети авиамаршрутов из стран бывшего СССР и снижением стоимости путешествий на фоне укрепления рубля. В то же время ключевым сдерживающим фактором для дальнейшего развития направления являются сохраняющиеся визовые сложности, включая длительные сроки оформления.

Ранее стало известно, что россиян ждут короткие майские праздники из-за новогодних каникул. По случаю 1 Мая и 9 Мая россияне будут отдыхать по три дня. Аналогичный режим запланирован на 23 Февраля и 8 Марта, при этом длинные четырёхдневные выходные, как в 2025 году, повторяться не будут. Продление новогодних каникул пользуется поддержкой большинства граждан, так как это единственная возможность для семейных встреч, поездок по стране и за границу, а также полноценного отдыха.