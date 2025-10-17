Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации

Ранее сообщалось, что бывший министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих стал сенатором от правительства Новгородской области. Губернатор региона Александр Дронов сообщил об этом в своём блоге, выразив уверенность, что Дитрих с честью будет представлять интересы жителей Новгородской области на федеральном уровне. Дронов подчеркнул опыт и профессионализм Дитриха, отметив его вклад в решение задач региона и продвижение областных инициатив. На этом посту Дитрих сменил Сергея Митина. Дитрих обладает значительным опытом госслужбы, он возглавлял Минтранс с 2018 по 2020 год, а также занимал руководящие должности в советах директоров крупных компаний.