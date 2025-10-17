Мишустин назначил Николая Бегчина на пост заместителя министра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Николая Бегчина на пост замглавы Минфина. Это следует из распоряжения правительства, обнародованного на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем министра финансов Российской Федерации», — сказано в документе.

Согласно данным Министерства финансов, до этого Бегчин занимал пост главы департамента программно-целевого планирования и проектного управления ведомства.

Ранее Михаил Мишустин назначил Константина Пашкова, занимавшего пост замминистра транспорта России, на должность первого заместителя главы ведомства. Ранее занимавший эту должность Валентин Иванов стал заместителем министра. Также до этого премьер подписал распоряжение о назначении Ольги Смоляги на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее Смоляга исполняла обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС.