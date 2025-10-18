Зампред комитета администрации Калининграда задержан по делу о мошенничестве

В Калининграде задержали заместителя главы комитета городского хозяйства и строительства городской администрации по обвинению в мошенничестве. Личность фигуранта не раскрывается. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Судебное заседание назначено на 18 октября в 15:30 мск.

«В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Б., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 2023 года в закупочную комиссию «Управления капитального строительства» поступили предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Покупка планировалась в рамках проекта по развитию туристической инфраструктуры. На основании этих документов контракт был оформлен с искусственно завышенной ценой.

В конкурсе участвовал только один предприниматель, с которым был заключён договор. Скамейки доставили в Сквер 70-летия Калининградской области, а представленные заказчику бумаги содержали недостоверные сведения о цене, происхождении и качестве изделий. Перевод на счёт предпринимателя составил 8,2 млн рублей, тогда как реальная стоимость скамеек была более чем на миллион меньше.

«16 октября 2025 года по подозрению в совершении данного преступления Б. был задержан. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Б. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Преступление имеет повышенную социальную значимость», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Дагестане был задержан генеральный директор дагестанской энергосбытовой компании «Каспэнергосбыт» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что гендиректор Замир Абдурагимов незаконно присваивал денежные средства, которые потребители из города Каспийска платили за поставленную электроэнергию, не перечисляя их энергокомпании. Ущерб составляет более 5,3 миллиона рублей.