Российский президент Владимир Путин заявил, что его до сих пор возмущает тот факт, что в эфире западных телеканалов террористов, действовавших на территории РФ, называли повстанцами. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления, приуроченного к юбилею телеканала RT.

«И до сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами», — произнёс Путин.

Накануне президент России заявил, что монополия Запада, которая препятствует правдивой информации, непременно будет преодолена вопреки всем попыткам сохранить её. Российский лидер указал, что западные страны рассматривают сам факт существования альтернативных источников информации как прямую угрозу своим интересам. Он подчеркнул, что российские журналисты за рубежом не навязывают свою позицию, а просто предоставляют аудитории возможность услышать правдивую точку зрения, тем самым защищая фундаментальное право людей на свободный информационный выбор.