18 октября, 00:03

Новак сообщил, что цены на топливо в среднем растут на уровне инфляции

Александр Новак. Обложка © Правительство России

В России цены на бензин растут в пределах общей инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1».

«Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции», — утверждает Новак.

А ранее Национальный автомобильный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением установить максимально допустимые цены на бензин и дизель. Предлагается создать специальный ценовой индекс, который не позволит топливу дорожать быстрее инфляции. Стоимость на заправках должна рассчитываться по формуле: цена за аналогичный день прошлого года плюс уровень накопленной инфляции.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
