Life.ru выяснил, почему у женщин в менопаузе падает железо и как это исправить

Менопауза — это не просто физиологический этап, но и время серьёзных перестроек в организме женщины, затрагивающих гормональный фон и усвоение важных микроэлементов, таких как железо и ферритин. Довольно часто даже после прекращения менструаций наблюдается дефицит этих элементов, что, безусловно, отражается на самочувствии и здоровье в целом. Врач-диетолог Ольга Чунтонова рассказала Life.ru, как это можно исправить.

Этот период характеризуется снижением уровня эстрогенов, которые играют важную роль в регуляции метаболизма железа и активности гепсидина, гормона, контролирующего его усвоение.

«Эстрогены регулируют метаболизм железа и активность гепсидина, контролирующего его усвоение. При их снижении гепсидин повышается, ухудшая всасывание железа», — подчёркивает эксперт.

Кроме того, менопауза часто сопровождается дисбактериозом кишечника, что также негативно влияет на эффективность усвоения железа, а уменьшение кислотности желудка попросту препятствует переводу железа в легкоусвояемую форму. Не стоит забывать и о воспалениях и оксидативном стрессе, которые при метаболическом синдроме приводят к более активному расходованию железа и ухудшению его усвоения.

Симптомы дефицита железа могут быть разнообразными и проявляться в виде хронической усталости и апатии, одышки, слабости, тахикардии, ломкости ногтей, выпадения волос, бледности и сухости кожи, трещин в уголках рта, а также нарушения памяти и концентрации. Необходимо учитывать, что уровень гемоглобина может оставаться в пределах нормы, в то время как симптомы уже свидетельствуют о низком уровне ферритина, запасах железа в организме. Именно поэтому перед тем, как начинать какие-либо меры по коррекции уровня железа, необходимо пройти ряд анализов, включая ферритин (оптимум 50–100 нг/мл), железо сыворотки, ОЖСС, процент насыщения трансферрина, гемоглобин, гематокрит, эритроциты, B12, фолиевую кислоту (для исключения иных типов анемии), гепсидин (при хроническом воспалении), общий анализ крови и С-реактивный белок.

Восстановление железа без приёма медикаментов вполне возможно за счёт правильного питания. Продукты, богатые гемовым железом, такие как говядина, печень, индейка, морепродукты и яйца, усваиваются намного лучше. Не стоит забывать и о растительных источниках железа, таких как крупы, бобовые, шпинат, свёкла, орехи и сухофрукты.

«Советую сочетать это все с витамином C (цитрусовые, ягоды) для улучшения усвоения», — рекомендует диетолог.

При этом следует учитывать, что некоторые продукты могут препятствовать усвоению железа. К ним относятся кофе, чай, вино (из-за связи полифенолов и железа), молочные продукты (из-за кальция) и цельнозерновые с фитатами (однако замачивание помогает).

Поддержка микробиоты также играет важную роль в улучшении всасывания железа. Для этого рекомендуется употреблять ферментированные продукты, клетчатку, пребиотики, а при необходимости — пробиотики по рекомендации врача. Если уровень ферритина остается ниже 30 нг/мл, несмотря на правильное питание, целесообразно обсудить с врачом возможность приёма мягких форм железа (бисглицинат, фумарат) под контролем анализов.

«Низкий уровень железа — сигнал о необходимости поддержки организма. Правильное питание, баланс нутриентов, учет кислотности и микробиоты позволяют повысить его без применения таблеток, избегая лишней нагрузки и побочных эффектов», — заключает собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru назвал «красные флаги», которые помогут выявить туберкулёз до флюорографии. Несмотря на значительные успехи в борьбе с туберкулёзом за последние десятилетия, Россия остаётся одной из стран с высоким бременем этого заболевания. Подробнее — в материале Life.ru.