В Харькове сотрудник территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) распылил слезоточивый газ, чтобы разогнать жителей, мешавших мобилизации. Об этом сообщают российские силовые структуры.

«В Харькове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК, которые силой загружали мужчин в автобус. В ходе конфликта один из сотрудников распылил газ в лицо протестующим, окружившим автобус», — пишет РИА «Новости».

Толпа обступила автобус, била по дверям и пыталась заблокировать движение сотрудников ТЦК. Напряжённость в городе нарастает, принимая формы гражданского протеста против принудительной мобилизации и активной работы ТЦК.

Ранее сотрудникам ТЦК в украинском Тернополе разрешили стрелять в «ухилянтов». «Людоловы» на Западной Украине прямо сообщают, что против гражданского населения будет применяться оружие в случае отказа от мобилизации. Известно, что в последнее время в рядах Вооружённых сил Украины наблюдается значительная нехватка живой силы. Сотрудники ТЦК нередко прибегают к насильственным методам мобилизации, что регулярно приводит к скандалам и столкновениям с гражданскими.