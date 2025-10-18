У берегов Камчатки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,6

За минувшие сутки у побережья Камчатки было зарегистрировано четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,6. Соответствующую информацию распространило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,6. В населённых пунктах ощущались два из них. Один из подземных толчков ощущался силой до 4 баллов», — говорится в сообщении ведомства.

На полуострове продолжаются наблюдения за вулканической активностью, которая, согласно данным учёных, усилилась после мощного землетрясения 30 июля. Было объявлено предупреждение о возможности пепловых выбросов из вулкана Ключевской. Специалисты допускают, что вулканический пепел может достичь населённых пунктов региона.

Учёные фиксируют активность вулканов Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбальный и Крашенинникова. В ведомстве настоятельно рекомендовали жителям и гостям региона не приближаться к этим исполинам.

Ранее вулкан-«зомби» пробудился в Иране после 710 тысяч лет покоя. Учёные обнаружили признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана. Вершина вулкана поднялась на 9 сантиметров всего за десять месяцев — с 2023 по 2024 год. Специалисты объясняют это накоплением горячих жидкостей и газов под поверхностью или проникновением магмы в глубинные слои. В 2024 году местные жители также сообщали о выбросах дыма и пепла — всё это указывает на возможное возобновление вулканической активности.