Трамп смягчил наказание и освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы

Американский президент Дональд Трамп сообщил о решении смягчить срок наказания для бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, который был обвинён в мошенничестве. Согласно заявлению хозяина Белого дома, Сантос должен быть «немедленно» освобождён из тюрьмы.

«Джордж Сантос был в некотором роде «мошенником», но в нашей стране есть много мошенников, которых не заставляют отбывать семь лет тюремного заключения. Джордж долгое время находился в одиночной камере и, по всем свидетельствам, подвергался ужасным издевательствам. Поэтому я только что подписал указ о смягчении наказания, освобождающий Джорджа Сантоса из тюрьмы немедленно. Удачи, Джордж, желаю тебе счастливой жизни!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, в 2022 году журналисты решили проверить биографию экс-конгрессмена Сантоса и выяснили, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. В 2023 году за него взялась прокуратура. Сантосу предъявили обвинение за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании.

Ранее ливанский суд постановил освободить из-под стражи 50-летнего Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Судья также потребовал залог в размере 11 миллионов долларов, что защита намерена оспорить. Адвокат указала на незаконное похищение и отсутствие вины Каддафи в сокрытии информации. Кроме того, за 10 лет заточения следствие так и не представило весомых улик в пользу обвинения.