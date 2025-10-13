Валдайский форум
«Да благословит Бог миротворца»: Jerusalem Post посвятил Трампу первую полосу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Израильское издание The Jerusalem Post вышло в понедельник, 13 октября с первой полосой, посвящённой президенту США Дональду Трампу.

Обложка с заголовком «Да благословит Бог миротворца» и портретом главы Белого дома стала вирусной. За несколько часов изображение разошлось по платформе X благодаря публикациям в аккаунтах CNN, Белого дома и крупных новостных агрегаторов вроде OSINT613 и The Insider Paper.

Дизайн обложки выполнен в виде чёрно-белого портрета Трампа с наложенной поверх текстовой надписью в стиле американского флага. Рядом размещена благодарность от Сильвана Адамса из Всемирного еврейского конгресса.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что войне между Израилем и ХАМАС положен конец. В гостевой книге Кнессета глава Белого дома написал, что этот день станет «новым началом». Также известно, что ХАМАС сегодня освободил 20 заложников в обмен на две тысячи палестинских заключённых, которых Израиль выпустит из тюрем. На свободу вышел и уроженец Донбасса Максим Харкин, находившийся в плену радикальной организации.

Никита Никонов
