Регион
18 октября, 03:19

Paulig планирует зарегистрировать пять товарных знаков в России

Обложка © pauliggroup.com

Финский производитель кофе Paulig подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков в России. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента, сообщает РИА «Новости».

Согласно документам, заявки поступили в ведомство 15 октября. Заявителем указана компания «Ою Паулиг Финляндия Аб». Компания планирует продавать в России кофе молотый, растворимый, в зернах, в пакетиках и в капсулах под своим брендом.

Напомним, в марте 2022 года Paulig объявила о намерении покинуть российский рынок, а в мае того же года завершила продажу своего бизнеса в РФ. Компания владеет такими брендами, как Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco и Liven.

Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven планирует выйти на российский рынок уже в 2026 году. Компания, базирующаяся в Техасе, уже зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип и дизайн бумажных пакетов. При этом оформление документов потребовало нескольких попыток из-за ошибок в переводе адреса компании на русский язык. 7-Eleven является крупнейшей сетью магазинов шаговой доступности в мире, насчитывающей более 83 тысяч точек в 17 странах.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

