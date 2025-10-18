Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 04:54

Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

После встречи с американским президентом Дональдом Трампом главарю киевского режима Владимиру Зеленском пришлось проводить пресс-конференцию не в Белом доме, а в ближайшем парке. Об этом свидетельствуют кадры СМИ.

Место для пресс-конференции Зеленского в парке. Фото © X / Diana Nerozzi

Место для пресс-конференции Зеленского в парке. Фото © X / Diana Nerozzi

Как сообщила репортёр Белого дома Диана Нероззи, экс-комик провёл в резиденции более двух часов. Кроме того, перед пресс-конференцией Зеленский позвонил европейским лидерам, добавила журналистка со ссылкой на украинского чиновника.

Зеленский может попытаться сорвать переговоры Трампа и Путина в Будапеште
Зеленский может попытаться сорвать переговоры Трампа и Путина в Будапеште

Ранее Трамп и Зеленский на переговорах продемонстрировали расхождение во взглядах относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. СМИ назвали прошедшие в пятницу переговоры «напряжённой, честной и временами неудобной дискуссией». В ходе беседы республиканец «прямо и честно» заявил экс-комику, что Украина «пока» не получит от Соединённых Штатов ракеты большой дальности. Трамп выразил мнение, что Украина склонна к эскалации и продолжению конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar