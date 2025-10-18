Сектор Газа
18 октября, 04:49

Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военных

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин решил отправить в отставку девять высокопоставленных военных. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Минобороны Китая.

В материале уточняется, что Си Цзиньпин таким образом усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооружённых силах. Были уволены второй по значимости генерал и восемь других высокопоставленных командиров.

По данным издания, председатель КНР отправил в отставку одного из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдуна. Это произошло из-за «серьёзных дисциплинарных нарушений и злоупотребления властью».

