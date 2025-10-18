Сектор Газа
18 октября, 06:32

«Не должен существовать»: Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией

Отец Илона Маска Эррол.

Отец американского предпринимателя Илона Маска резко раскритиковал Европейский союз, назвав его «гнусной организацией». Эррол Маск заявил, что ей нет места в мире.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией»,подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».

Эррол Маск считает, что в текущей ситуации ЕС не обладает реальной властью.

Эррол Маск — южноафриканский инженер-механик и отец Илона Маска. Владел консалтинговой компанией и частично изумрудной шахтой в Замбии. Привил сыну интерес к науке и технологиям, что повлияло на становление Илона Маска.

Отец Илона Маска заявил, что посетит Казань в это воскресенье
Отец Илона Маска заявил, что посетит Казань в это воскресенье

Ранее Эррол Маск отметил красоту россиянок и назвал наших женщин одними из самых красивых в мире. Он делился впечатлениями от посещения Москвы, подчёркивая привлекательность местных жительниц.

Наталья Афонина
