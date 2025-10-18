В результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в населённом пункте Ямполь (ДНР) погибла местная жительница. Ей оторвало голову, сообщил РИА «Новости» беженец Руслан Гасанов.

«Украина, когда отходила (у нас рядом Закотянская гора, там Ямполь как на ладони), они нас долбили. У жены директора школы голову оторвало. Мина прилетела, она возле погреба сидела. И осколок в голову. Так её и не нашли тогда», — сказал Гасанов.

По словам беженца, тело женщины было захоронено «прямо на территории дома, в огороде».

Ранее сообщалось о жестокой расправе украинских военных над жительницей села Марьинка (ДНР). По словам её дочери Галины Невинной, она слышала по телефону, как солдаты ВСУ, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, убивают её мать.