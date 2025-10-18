Сектор Газа
18 октября, 07:01

Глава Башкирии Хабиров опроверг атаку дрона на завод «Авангард» в Стерлитамаке

Обложка © Life.ru

Взрыв на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, где погибли три человека, не был связан с атакой беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Башкирии Радий Хабиров, отметив, что криминалисты устанавливают точные причины ЧП.

Губернатор опроверг слухи о БПЛА, заявив, что «произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты».

Инцидент произошёл 17 октября в цехе нитроузла. Здание было серьёзно повреждено, люди оказались под завалами. Как сообщил Хабиров, среди погибших — три женщины, одна из них 2002 года рождения. У двух других остались несовершеннолетние дети. Пятеро пострадавших госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии. По словам Хабирова, завод выплатит компенсации семьям погибших при взрыве.

Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке
Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. ФКП «Авангард» специализируется на производстве взрывчатых веществ и химической продукции.

