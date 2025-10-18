Сектор Газа
18 октября, 08:58

Продюсер раскрыл, сколько зарабатывает уехавшая на Кипр Екатерина Варнава

Екатерина Варнава. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава сохраняет гонорары на уровне 2-3 миллионов рублей за корпоратив, несмотря на прекращение телевизионных проектов и переезд на Кипр, рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, звезда продолжает получать предложения о работе в качестве ведущей мероприятий, где соблюдается её стандартный райдер.

Собеседник портала «Страсти» подтвердил, что карьерные изменения юмористки связаны с её позицией, озвученной ещё в 2022 году. Тогда Варнава дистанцировалась от российского медиапространства, продав московскую недвижимость для финансирования собственного шоу на Кипре.

«Знаю одно, что её убрали после того, как она высказалась в адрес россиян нелицеприятно, пыталась усидеть на двух стульях, вот её и убрали со всех проектов, с телевидения, перестали даже звать везде», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Екатерина Варнава поздравила в соцсети своего стилиста с днём рождения. Она записала милое видео, где собрала нарезку эпизодов работы девушки. Однако поклонники пришли в шок, увидев саму стендапершу в кадре без парика. Она лишь на доли секунды мелькает в ролике с натуральными волосами, но и этого хватило фанатам, чтобы расстроиться от увиденного.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Борис Эльфанд
