Виктор Сухоруков попал в больницу в Москве из-за опухоли в носу

Актёр Виктор Сухоруков был экстренно доставлен в больницу в Москве, у него заподозрили онкологию из-за частых носовых кровотечений на протяжении последних шести месяцев. Об этом сообщает Mash. 73-летний артист уже несколько недель также жаловался близким на слабость и ухудшение слуха.

Врачи комплексно осмотрели актёра и нашли у него опухоль в носовой полости и придаточных пазухах. Сухоруков был тут же прооперирован. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Артист смог отправиться домой уже через три дня после хирургического вмешательства. В ближайшее время ему нельзя заниматься любой физической активностью, а также совершать перелёты или посещать баню.

Напомним, Сухоруков не первый раз попадает в больницу в последнее время. В начале октября актёр фильмов «Брат» и «Брат 2» был экстренно госпитализирован после жалоб на боль и першение в груди. Медики заподозрили у артиста инфаркт, ведь ещё весной врачи диагностировали у него тяжёлый атеросклероз коронарных артерий.