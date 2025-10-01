Звезду «Брата-2» Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт

Актёр фильмов «Брат» и «Брат 2» Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован в Москве после жалоб на боль и першение в груди. Медики заподозрили у артиста инфаркт, ведь ещё весной врачи диагностировали у него тяжёлый атеросклероз коронарных артерий.

К счастью, опасения не подтвердились: у Сухорукова выявили стенокардию, и после обследования он получил рекомендации и был отпущен домой. Сам актёр заверил Mash, что чувствует себя неплохо и продолжает работать. «Вчера отыграл спектакль, послезавтра — ещё один», — отметил Сухоруков.