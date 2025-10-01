Интервидение
Владимир Путин
1 октября, 06:11

Звезду «Брата-2» Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт

Актёра Виктора Сухорукова экстренно доставили в больницу с болью в груди

Виктор Сухоруков. Обложка © Life.ru

Актёр фильмов «Брат» и «Брат 2» Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован в Москве после жалоб на боль и першение в груди. Медики заподозрили у артиста инфаркт, ведь ещё весной врачи диагностировали у него тяжёлый атеросклероз коронарных артерий.

К счастью, опасения не подтвердились: у Сухорукова выявили стенокардию, и после обследования он получил рекомендации и был отпущен домой. Сам актёр заверил Mash, что чувствует себя неплохо и продолжает работать. «Вчера отыграл спектакль, послезавтра — ещё один», — отметил Сухоруков.

Этой весной звезда фильма «‎Брат» перенёс операцию из-за ишемической болезни сердца. Позже появились сведения, что у Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. Вскоре артист опроверг новости, что после врачебного вмешательства у него появились осложнения.

