Сухоруков опроверг новости об осложнениях после операции на сердце

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что у звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. У него якобы нашли серьёзные проблемы с сосудами, способные довести его до инсульта. 12 марта Сухоруков перенёс операцию из-за ишемической болезни сердца. Это оказалось для него неожиданностью.