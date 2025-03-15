Сухоруков опроверг новости об осложнениях после операции на сердце
Виктор Сухоруков. Обложка © Life.ru
Народный артист России Виктор Сухоруков опроверг слухи об осложнениях после врачебного вмешательства. Слова артиста приводит aif.ru.
«Сделана операция. Никаких осложнений. Начал реабилитацию», — сказал артист.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что у звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. У него якобы нашли серьёзные проблемы с сосудами, способные довести его до инсульта. 12 марта Сухоруков перенёс операцию из-за ишемической болезни сердца. Это оказалось для него неожиданностью.