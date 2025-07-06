«Была сложная операция»: Близкий друг Сухорукова рассказал о его состоянии после инфаркта
Меньшиков: Сухоруков восстанавливается на даче после операции из-за инфаркта
Виктор Сухоруков. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс тяжёлую операцию в марте из-за острого инфаркта миокарда. По словам актёра Олега Меньшикова, он сейчас восстанавливается.
Художественный руководитель театра имени Ермоловой поспешил успокоить поклонников звезды фильма «Брат-2», которые очень волновались за его состояние. Он отметил, что у Сухорукова была действительно сложная операция, но он чувствует себя немного лучше. Сейчас пытается восстановиться, поэтому пока не выходит на сцену театра.
«Можно не переживать, всё нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону – у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдёт в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — заверил Меньшиков в социальных сетях.
Напомним, что у Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. По некоторым данным, у него нашли серьёзные проблемы с сосудами, способные довести его до инсульта. 12 марта Сухоруков перенёс операцию из-за ишемической болезни сердца. Вскоре артист опроверг новости, что после врачебного вмешательства у него появились осложнения.