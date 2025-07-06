«Была сложная операция»: Близкий друг Сухорукова рассказал о его состоянии после инфаркта

Художественный руководитель театра имени Ермоловой поспешил успокоить поклонников звезды фильма «Брат-2», которые очень волновались за его состояние. Он отметил, что у Сухорукова была действительно сложная операция, но он чувствует себя немного лучше. Сейчас пытается восстановиться, поэтому пока не выходит на сцену театра.

«Можно не переживать, всё нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону – у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдёт в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — заверил Меньшиков в социальных сетях.