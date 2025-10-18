Сектор Газа
Европа побила рекорд, закупив этим летом 76,5 млрд кубометров СПГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Европа этим летом установила новый абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) — поставки на континент превысили 76,5 млрд кубометров. В прошлый раз ЕС показал свой максимум в апреле—октябре 2023 года (76,3 млрд куб. м). Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europ.

Уже сегодня страны Евросоюза закупили порядка 76,6 млрд кубометров СПГ, и этот показатель продолжает расти по мере поступления новых рейсов и разгрузки терминалов. Летний всплеск поставок отражает наращивание логистики и перераспределение потоков топлива по рынку.

В масштабах года поступления с терминалов в газотранспортную систему Европы также находятся на историческом пике — суммарно они превысили 110 млрд кубометров.

Киев и США обсуждают поставки американского СПГ
Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в этом году поставки российского природного газа в его страну побили рекорд, превысив 6 миллиардов кубометров. По его словам, для венгерской безопасности они имеют критическое значение.

