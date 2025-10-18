Солнце разразилось двумя мощными вспышками в ночь на субботу

На Солнце за ночь произошли две значительные вспышки класса М, достигшие уровней М1.0 и М1.1. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным наблюдений, первая вспышка была зарегистрирована в 3:40 по московскому времени, а вторая — в 5:39. Учёные отметили, что, несмотря на повышенную активность, пик солнечной активности уже пройден, и в настоящее время наблюдается постепенное снижение интенсивности вспышек.

При этом специалисты предупредили, что в субботу на Земле ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на работу энергосистем и навигационного оборудования, а также расширить зону видимости полярных сияний.

Ранее 16 октября на Солнце произошла пятая за день вспышка класса M1.2, которая стала предпоследней в классификации мощности солнечных вспышек. Явление зарегистрировано в группе пятен 4246 (N23W66) и продолжалось 32 минуты. Специалисты поясняют, что солнечные вспышки классифицируются по мощности от A (самый слабый) до X (самый сильный), где каждый последующий класс превосходит предыдущий в 10 раз.