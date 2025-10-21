Соседи продюсера «Вия» Устинова обвинили его в многолетнем терроре и угрозах изнасилованием

В деревне Милорадово (Новая Москва) разгорелся скандал вокруг продюсера фильма «Вий 3D» Руслана Устинова. По словам соседа, кинодеятель угрожал его изнасиловать, круглосуточно слушает матерные песни, бросается камнями и заливает чужие постройки водой. Пострадавший уверен, что Устинов хочет выжить его и заполучить участок, сообщает SHOT.

Продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов угрожает изнасилованием своему соседу. Видео © SHOT

Жители деревни рассказали телеграм-каналу, что 57-летний Устинов кошмарит всю округу уже четыре года. Каждый день с 9 утра до 22 вечера он включает разные песни, в том числе матерные, на полную громкость. Чаще всего с участка Устинова звучит «Ленинград». При этом сам продюсера, по словам местных, на контакт не идёт. Соседи регулярно пишут на него заявления в полицию, но когда сотрудники приезжают, тот не открывает дверь. Участковый тоже ничего не может сделать.

Сосед, живущий рядом с Устиновым, рассказал, что продюсер кидался в него камнями в ответ на просьбу сделать музыку потише, а однажды даже прострелил ему руку якобы из-за лая собак. За это Устинова наказали 40 часами исправительных работ. По словам соседа, даже когда он просил продюсера о тишине для своего умирающего от рака тестя, тот остался непреклонен и отказался выключать музыку.

Напомним, в прошлом году Life.ru уже писал о жалобах на Устинова. Сам не собирается обсуждать ни с кем тему музыкальных предпочтений и с пеной у рта заявляет, что просто «любит такую музыку». Кстати, одна из его перепалок с соседом попала на видео.

В активе продюсера такие фильмы, как «Вий 3D» и «Золушка 4х4. Всё начинается с желаний...». Также в своё время он снимался в фильме «Пришелец».