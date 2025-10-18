Лёгкие россиянки наполнились плесенью во время отдыха в Турции

После возвращения из Турции в лёгких у россиянки нашли смертельно опасную плесень. Женщина мучилась от кашля около двух месяцев. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

После возвращения из отпуска у женщины начался сильный сухой кашель и насморк — сначала симптомы списали на ОРВИ, затем лечили как бронхит. Но состояние только ухудшалось.

Несколько месяцев пациентка моталась по клиникам и потратила на обследования более 100 тысяч рублей, прежде чем врачи назначили углублённые анализы. Результаты оказались неожиданными и тревожными.

Специалисты поставили диагноз: аллергический аспергиллез, осложнённый кандидозом дыхательных путей — инфекция, вызванная плесневыми грибами рода Aspergillus. В пробах также обнаружили дрожжевой грибок, бактериальную флору и подтверждённую аллергическую реакцию.

Кашель продолжается, появились боли в боку и под грудью. Пациентка получает лечение и ждёт результатов дополнительных исследований, которые должны уточнить картину болезни и помочь скорректировать терапию.

