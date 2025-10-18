Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 10:27

Лёгкие россиянки наполнились плесенью во время отдыха в Турции

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

После возвращения из Турции в лёгких у россиянки нашли смертельно опасную плесень. Женщина мучилась от кашля около двух месяцев. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

После возвращения из отпуска у женщины начался сильный сухой кашель и насморк — сначала симптомы списали на ОРВИ, затем лечили как бронхит. Но состояние только ухудшалось.

Несколько месяцев пациентка моталась по клиникам и потратила на обследования более 100 тысяч рублей, прежде чем врачи назначили углублённые анализы. Результаты оказались неожиданными и тревожными.

Специалисты поставили диагноз: аллергический аспергиллез, осложнённый кандидозом дыхательных путей — инфекция, вызванная плесневыми грибами рода Aspergillus. В пробах также обнаружили дрожжевой грибок, бактериальную флору и подтверждённую аллергическую реакцию.

Кашель продолжается, появились боли в боку и под грудью. Пациентка получает лечение и ждёт результатов дополнительных исследований, которые должны уточнить картину болезни и помочь скорректировать терапию.

Российскую туристку нашли мёртвой в отеле турецкой Аланьи
Российскую туристку нашли мёртвой в отеле турецкой Аланьи

Ранее Life.ru рассказывал, как в Турции катер насмерть сбил российскую туристку, которая купалась в море. Она заплыла за буйки в момент, когда мимо на высокой скорости пронеслось судно, предоставляющее парасейлинговые услуги.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar