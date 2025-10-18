Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 10:28

В Петербурге задержали женщину, бросившую дочь в коляске у мусорки

Обложка © Telegram / Питерский Следком

Обложка © Telegram / Питерский Следком

В Санкт-Петербурге задержана женщина, оставившая младенца в коляске у мусорных контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Северной столице.

Правоохранительные органы установили, что 35-летняя мать ребёнка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, оставила дочь в опасности. В итоге коляску с младенцем на улице обнаружил мужчина и немедленно сообщил об этом в полицию. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.

Безумец убил беременную невесту и вырезал у неё из живота ребёнка
Безумец убил беременную невесту и вырезал у неё из живота ребёнка

Напомним, вчера в Московском районе Санкт-Петербурга прохожие обнаружили за мусорными контейнерами коляску с младенцем. По предварительной информации, брошенной девочке около трёх месяцев. Сейчас малышка находится в безопасности, по факту произошедшего полиция проводит проверку.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar