Сухоруков вышел на связь после сообщений о его госпитализации из-за опухоли

Народный артист России Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Именно сейчас еду в Сапсане в Питер играть спектакль «Старший сын» в ДК им. Ленсовета», — сказал он агентству.

Актёр подчеркнул, что находится в пути на выступление, а сообщения о проблемах со здоровьем являются недостоверными. Сухоруков также выразил мнение, что частые новости о его госпитализации создаются целенаправленно, отметив, что в насыщенное информационное время некоторые СМИ занимаются сочинением не соответствующей действительности информации об артистах.

Напомним, сегодня сообщалось, что Виктор Сухоруков госпитализирован в Москве с подозрением на онкологическое заболевание. Поводом для обследования стали частые носовые кровотечения, которые беспокоили артиста последние полгода. 73-летний Сухоруков также жаловался на сильную слабость и проблемы со слухом.