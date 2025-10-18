Сухоруков вышел на связь после сообщений о его госпитализации из-за опухоли
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Народный артист России Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Именно сейчас еду в Сапсане в Питер играть спектакль «Старший сын» в ДК им. Ленсовета», — сказал он агентству.
Актёр подчеркнул, что находится в пути на выступление, а сообщения о проблемах со здоровьем являются недостоверными. Сухоруков также выразил мнение, что частые новости о его госпитализации создаются целенаправленно, отметив, что в насыщенное информационное время некоторые СМИ занимаются сочинением не соответствующей действительности информации об артистах.
Напомним, сегодня сообщалось, что Виктор Сухоруков госпитализирован в Москве с подозрением на онкологическое заболевание. Поводом для обследования стали частые носовые кровотечения, которые беспокоили артиста последние полгода. 73-летний Сухоруков также жаловался на сильную слабость и проблемы со слухом.
