«Один преступный почерк»: Захарова отметила сходство Зеленского и Нуланд

Спикер МИД России Мария Захарова отметила сходство фотографий с пресс-конференций Владимира Зеленского в Вашингтоне и отставной американской чиновницы Виктории Нуланд в Киеве. Своим мнением на этот счёт дипломат поделилась в телеграм-канале.

«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала дипломат.

Напомним, что после встречи с главой США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию не в Белом доме, как планировалось, а в ближайшем парке. Такое изменение формата стало неожиданностью для украинской делегации.