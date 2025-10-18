Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 10:53

«Один преступный почерк»: Захарова отметила сходство Зеленского и Нуланд

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Спикер МИД России Мария Захарова отметила сходство фотографий с пресс-конференций Владимира Зеленского в Вашингтоне и отставной американской чиновницы Виктории Нуланд в Киеве. Своим мнением на этот счёт дипломат поделилась в телеграм-канале.

«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала дипломат.

Профессор раскрыл значения отказа американцев встречать Зеленского в аэропорту
Профессор раскрыл значения отказа американцев встречать Зеленского в аэропорту

Напомним, что после встречи с главой США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию не в Белом доме, как планировалось, а в ближайшем парке. Такое изменение формата стало неожиданностью для украинской делегации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Владимир Зеленский
  • Виктория Нуланд
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar