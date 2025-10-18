«Один преступный почерк»: Захарова отметила сходство Зеленского и Нуланд
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Спикер МИД России Мария Захарова отметила сходство фотографий с пресс-конференций Владимира Зеленского в Вашингтоне и отставной американской чиновницы Виктории Нуланд в Киеве. Своим мнением на этот счёт дипломат поделилась в телеграм-канале.
«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала дипломат.
Напомним, что после встречи с главой США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию не в Белом доме, как планировалось, а в ближайшем парке. Такое изменение формата стало неожиданностью для украинской делегации.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.