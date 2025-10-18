Сектор Газа
18 октября, 10:14

Армия России выжгла группу иностранных дроноводов под Запорожьем

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска нанесли сокрушительные удары по украинскому подразделению, в котором числились иностранные операторы дронов. Речь идёт о части Запорожской области, пока ещё находящейся под контролем Киева. Об этом рассказал в соцсети координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожская область — два удара. Уничтоженные цели: инфраструктурные объекты — цех по сборке БПЛА вместе со складом. Небольшое подразделение с несколькими пилотами БПЛА иностранного происхождения (сообщают, что иностранцев пять человек)», — отметил он.

Ранее российские военные при помощи беспилотников нанесли мощный удар по скоплениям бронетехники и живой силы противника в Харьковской области. В Минобороны РФ и показали кадры работы наших операторов дронов.

