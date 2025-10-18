Армия России выжгла группу иностранных дроноводов под Запорожьем
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские войска нанесли сокрушительные удары по украинскому подразделению, в котором числились иностранные операторы дронов. Речь идёт о части Запорожской области, пока ещё находящейся под контролем Киева. Об этом рассказал в соцсети координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Запорожская область — два удара. Уничтоженные цели: инфраструктурные объекты — цех по сборке БПЛА вместе со складом. Небольшое подразделение с несколькими пилотами БПЛА иностранного происхождения (сообщают, что иностранцев пять человек)», — отметил он.
Ранее российские военные при помощи беспилотников нанесли мощный удар по скоплениям бронетехники и живой силы противника в Харьковской области. В Минобороны РФ и показали кадры работы наших операторов дронов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.