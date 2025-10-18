Rolex зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Согласно официальной информации, заявка на регистрацию была подана из Швейцарии 22 января 2025 года и касается услуг по ремонту и обслуживанию часов. Это уже шестой товарный знак Rolex, зарегистрированный в России в текущем году.

Ранее сообщалось, что швейцарский производитель часов Rolex зарегистрировал в Роспатенте пять товарных знаков, включая словесные обозначения Triplock и Sea-Dweller, сроком до 2034 года. Заявки были поданы в декабре прошлого года, а официальная регистрация состоялась в октябре текущего. Ранее швейцарское издание Tages Anzeiger сообщало о приостановке деятельности компании на российском рынке, одновременно отмечая, что производитель не исключал возможности своего возвращения в страну. Напомним, что в марте 2022 года компания Rolex объявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию.