Rolex зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак швейцарской часовой компании Rolex на территории Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные реестра Роспатента.
Согласно официальной информации, заявка на регистрацию была подана из Швейцарии 22 января 2025 года и касается услуг по ремонту и обслуживанию часов. Это уже шестой товарный знак Rolex, зарегистрированный в России в текущем году.
Ранее сообщалось, что швейцарский производитель часов Rolex зарегистрировал в Роспатенте пять товарных знаков, включая словесные обозначения Triplock и Sea-Dweller, сроком до 2034 года. Заявки были поданы в декабре прошлого года, а официальная регистрация состоялась в октябре текущего. Ранее швейцарское издание Tages Anzeiger сообщало о приостановке деятельности компании на российском рынке, одновременно отмечая, что производитель не исключал возможности своего возвращения в страну. Напомним, что в марте 2022 года компания Rolex объявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию.
