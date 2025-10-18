Россия поднимет на поверхность затонувшие АПЛ К-27 и К-159

Правительство России выделит средства на подъём затопленных атомных подводных лодок К-27 и К-159 в Арктике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

Финансирование утилизации субмарин и реабилитации арктических морей предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно пояснительной записке, на мероприятия по обеспечению безопасного обращения с радиоактивными отходами планируется направить 10,5 млрд рублей в 2026 году, 10,7 млрд рублей в 2027 году и 10,6 млрд рублей в 2028 году.

В 2026 году будут проводиться подготовительные работы, тогда как непосредственные операции по подъёму объектов начнутся с 2027 года. Конкретный перечень работ, которые будут финансироваться по этим статьям, в документах не раскрывается.

Атомная подводная лодка К-27 — единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Печально известна из-за тяжёлой радиационной аварии, произошедшей 24 мая 1968 года, в результате которой пострадал весь экипаж и погибло 9 человек. После длительного простоя лодка была исключена из состава ВМФ СССР лишь в 1979 году, а её экипаж расформирован в 1980-м. В сентябре 1981 года К-27 была затоплена в Карском море у побережья Новой Земли.

Атомная подводная лодка К-159 (проект 627А «Кит») была выведена из боевого состава флота 30 мая 1989 года. К тому моменту она имела за плечами 9 боевых служб, пройдя свыше 212 000 морских миль. После списания лодка более 14 лет находилась на временной стоянке, а 30 августа 2003 года затонула во время буксировки на утилизацию вблизи острова Кильдин в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа, находившихся на борту. Глубина в месте затопления составляет около 170 метров.

