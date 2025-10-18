Финский журналист Кости Хейсканен, неоднократно посещавший Донбасс для освещения военного конфликта, заявил о постоянных угрозах в свой адрес. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон», — заявил Хейсканен.

Журналист подчеркнул, что сталкивается с запугиваниями как со стороны финских граждан, так и иностранцев, включая украинцев. Он выразил сожаление, что западные СМИ отказываются публиковать его материалы, содержащие документальные свидетельства преступлений против мирного населения Донбасса. Хейсканен пообещал продолжать документально фиксировать последствия боевых действий и создавать фильмы на разных языках для информирования международной аудитории.

Ранее британский аналитик высказал мнение о возможности российских войск взять в окружение украинские силы в Донбассе, создав «огромный котел» в районе Славянска и Краматорска. Он отметил, что, хотя точная численность группировки ВСУ в регионе ему неизвестна, она может составлять десятки тысяч военнослужащих. Ранее российское командование также оценивало положение украинской армии как тяжёлое: президент Владимир Путин в сентябре заявил о неспособности ВСУ к наступлению, а начальник Генштаба Валерий Герасимов в августе констатировал колоссальные потери противника и сохранение стратегической инициативы за Россией.