Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 11:53

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах убийством из-за посещения Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Ca

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Ca

Финский журналист Кости Хейсканен, неоднократно посещавший Донбасс для освещения военного конфликта, заявил о постоянных угрозах в свой адрес. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон», — заявил Хейсканен.

Журналист подчеркнул, что сталкивается с запугиваниями как со стороны финских граждан, так и иностранцев, включая украинцев. Он выразил сожаление, что западные СМИ отказываются публиковать его материалы, содержащие документальные свидетельства преступлений против мирного населения Донбасса. Хейсканен пообещал продолжать документально фиксировать последствия боевых действий и создавать фильмы на разных языках для информирования международной аудитории.

Журналист раскрыл новый план Запада против России
Журналист раскрыл новый план Запада против России

Ранее британский аналитик высказал мнение о возможности российских войск взять в окружение украинские силы в Донбассе, создав «огромный котел» в районе Славянска и Краматорска. Он отметил, что, хотя точная численность группировки ВСУ в регионе ему неизвестна, она может составлять десятки тысяч военнослужащих. Ранее российское командование также оценивало положение украинской армии как тяжёлое: президент Владимир Путин в сентябре заявил о неспособности ВСУ к наступлению, а начальник Генштаба Валерий Герасимов в августе констатировал колоссальные потери противника и сохранение стратегической инициативы за Россией.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Финляндия
  • Донбасс
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar