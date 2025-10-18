Сотни скорбящих пострадали на прощании с экс-премьером Кении Одингой

На похоронах бывшего премьер-министра Кении (2008-2013) Раилы Одинги пострадали сотни человек, сообщает кенийская газета Standard. Прощание с известным политиком проходит с 16 по 19 октября.

«Сотни скорбящих пострадали в результате наплыва людей на Международный стадион имени Джомо Кениаты в Кисуму во время публичных похорон бывшего премьер-министра Раилы Одинги. Несколько человек потеряли сознание от усталости и горя, а сотрудники Красного Креста Кении оказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших», — говорится в сообщении.

Как сообщил брат Раилы похороны состоятся в 19 октября недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На закрытую церемонию будут допущены только самые близкие люди покойного, добавил, сенатор Сиайя Одинга.

Премьер-министр Раила Одинга, скончавшийся 15 октября в возрасте 80 лет, принадлежал к этнической группе луо, которая активно противостоит кикуйю в политической сфере. С 1992 года он был членом парламента страны. В 2001-2002 годах занимал пост министра энергетики, а затем в течение трёх лет был министром дорог, строительства и публичных работ.

