Военные преступления киевского режима привели к созданию невыносимых условий в центре Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе подкаста Ларри Джонсона на медиафоруме международного «Клуба народного единства».

«Вы понимаете, что речь идёт о европейском континенте. Этот ад сегодня уже в центре Европы», — подчеркнула Захарова.

Дипломат сообщила об обнаружении массовых захоронений жителей Курской области, которые, по её словам, были уничтожены методами, сравнимыми с действиями нацистов. Она также обвинила страны НАТО в финансировании этих преступлений и оказании давления на администрацию президента США Дональда Трампа с целью поставок более совершенных средств ведения войны.

Ранее сообщалось, что на территории Кременских лесов в ЛНР остаются непогребёнными многочисленные тела украинских военнослужащих. Российские военные при продвижении в Серебрянском лесничестве регулярно обнаруживают скелетированные и мумифицированные останки, а также стихийные захоронения, включая воронку от снаряда с более чем 20 телами.