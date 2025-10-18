Сектор Газа
18 октября, 13:05

«А что он сделал для Украины?» Жители Чернигова в недоумении от появления сквера Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Жители Чернигова пребывают в недоумении на фоне новостей о том, что один из скверов в их городе будет назван именем президента США Дональда Трампа. Опрос проводило украинское издание «Общественное. Чернигов».

Местные возмутились таким решением, поскольку имя сквера уже обновили, а вот облагородить его забыли: за территорией никто не ухаживает, дети уже давно перестали там гулять.

Некоторые отметили, что Трамп не настолько большой друг Украины, чтобы в его честь при жизни называть в городах скверы. По их словам, от него пока «слышится только трёп».

Есть в Чернигове сквер «Сказка», который власти недавно решили переименовать, отдав ему имя американского президента. Интересно, что на Украине действует правило, согласно которому объекты в городе можно называть именем людей лишь после их смерти.

Владимир Озеров
