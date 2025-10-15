Бегут, сломя голову: Украинцы стали в 10 раз чаще просить убежище в Германии

Отмена запрета на выезд для мужчин призывного возраста привела к десятикратному росту числа украинцев, ищущих убежище в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел ФРГ.

По сообщениям журналистов, после того как в августе украинские власти сняли ограничения на выезд за границу для мужчин 18-22 лет, еженедельное количество заявок от украинских беженцев увеличилось с 100 до 1000.

Общая статистика демонстрирует устойчивый рост: если в мае было зарегистрировано 7 961 человек, то к августу этот показатель достиг 11 277 украинских граждан, обратившихся за защитой в Германии. Запрет на выезд для этой категории граждан действовал с момента введения военного положения на Украине.