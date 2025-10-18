На Земле снова началась магнитная буря, уже третья за месяц

В России специалисты зафиксировали третью за октябрь магнитную бурю. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, очередную бурю вызвал поток быстрого солнечного ветра. Он добавил, что ранее в октябре солнечные вспышки не вызывали сильных потрясений в магнитном поле Земли.

Напомним, магнитные бур сотрясают Землю практически весь октябрь. Первая аномалия произошла в начале месяца, а вторая буря достигла пика 12 октября и через сутки завершилась.