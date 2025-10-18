«Проклятый» маг из «Битвы экстрасенсов» потерял сознание, у него был приступ

Бывший участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» Рустам Зартдинов был госпитализирован после внезапного приступа, произошедшего на улице в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

Инцидент случился поздно ночью на Нарвской улице в районе Коптево, где мужчина потерял сознание и начал биться в судорогах. Прибывшие медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь и стабилизировали состояние.

В комментарии для издания Зартдинов опроверг связь произошедшего с якобы наложенной на него во время съёмок шоу порчей, пояснив, что с 2012 года страдает эпилепсией. Напомним, что в 2017 году на участника программы якобы наводил порчу потомственный маг Максим Никитин, однако сам Зартдинов не считает себя настоящим специалистом в области экстрасенсорики.

