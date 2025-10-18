Сектор Газа
18 октября, 13:10

«Проклятый» маг из «Битвы экстрасенсов» потерял сознание, у него был приступ

Обложка © VK / Рустам Зартдинов

Бывший участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» Рустам Зартдинов был госпитализирован после внезапного приступа, произошедшего на улице в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

Инцидент случился поздно ночью на Нарвской улице в районе Коптево, где мужчина потерял сознание и начал биться в судорогах. Прибывшие медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь и стабилизировали состояние.

В комментарии для издания Зартдинов опроверг связь произошедшего с якобы наложенной на него во время съёмок шоу порчей, пояснив, что с 2012 года страдает эпилепсией. Напомним, что в 2017 году на участника программы якобы наводил порчу потомственный маг Максим Никитин, однако сам Зартдинов не считает себя настоящим специалистом в области экстрасенсорики.

«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы
Ранее Life.ru писал, что участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Юлий Котов заявил об отказе от сексуальных отношений, кроме случаев, когда партнёры связаны духовными узами и планируют совместное будущее. Экстрасенс пояснил, что интимная близость ассоциируется у него исключительно с зачатием и воспитанием детей, а не с получением удовольствия.

