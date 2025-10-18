Ящик с патронами и 18 кг тротила обнаружили в сарае на участке в Ленинградской области
В посёлке Ромашки Ленинградской области в сарае на участке местного жителя сотрудники полиции наткнулись на деревянный ящик с боеприпасами. В списке — 241 тротиловая шашка, дымовая шашка, две сигнальные патронные кассеты, 3 патрона калибра 12×7 мм, ещё 15 патронов различного калибра и ржавая винтовка Мосина 1913 года, сообщили в региональном главке МВД.
По результатам экспертизы суммарная масса тротила превысила 18 килограммов. Остальные обнаруженные боеприпасы направлены на дополнительное исследование, уточнили в ГУ МВД.
Владелец участка, 50-летний житель Приозёрского района, пояснил, что нашёл эти предметы в лесу ещё в 1990-х годах. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области задержали ещё одного местного жителя, у которого в деревне тоже нашли склад с оружием. В ходе обысков полицейские нашли обрез, ручную гранату, тротиловые шашки, взрыватели и кучу патронов.
