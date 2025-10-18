В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

На курортах Большого Сочи и в Сириусе объявлено штормовое предупреждение на 19 и 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС России.

Согласно прогнозу, в регионе ожидаются интенсивные осадки в виде ливней с грозой и градом, а также шквалистое усиление ветра скоростью до 15–18 м/с. На морском участке от Магри до села Весёлое существует вероятность образования смерчей, в горных районах возможен сход селевых потоков.

Ранее Life.ru рассказывал, как в минувшем сентябре на Бали произошло масштабное наводнение после сильных дождей. Десятки домов и автомобилей оказались затоплены, повалены деревья, движение парализовано. Затопление туннеля Симпанг Дева Ручи серьёзно осложнило проезд в международный аэропорт Нгурах-Рая. Людям приходилось передвигаться по пояс в воде.