Регион
18 октября, 13:36

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxNoz

На курортах Большого Сочи и в Сириусе объявлено штормовое предупреждение на 19 и 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС России.

Согласно прогнозу, в регионе ожидаются интенсивные осадки в виде ливней с грозой и градом, а также шквалистое усиление ветра скоростью до 15–18 м/с. На морском участке от Магри до села Весёлое существует вероятность образования смерчей, в горных районах возможен сход селевых потоков.

Мощный «шторм любви» оставил после себя целый пляж секс-игрушек

Ранее Life.ru рассказывал, как в минувшем сентябре на Бали произошло масштабное наводнение после сильных дождей. Десятки домов и автомобилей оказались затоплены, повалены деревья, движение парализовано. Затопление туннеля Симпанг Дева Ручи серьёзно осложнило проезд в международный аэропорт Нгурах-Рая. Людям приходилось передвигаться по пояс в воде.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

