Медведев объяснил, почему идея Трампа о «победе для всех» обречена на провал

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике предложение президента США Дональда Трампа о взаимном признании победы в конфликте между Россией и Украиной. Соответствующее заявление политик разместил в своём телеграм-канале.

«Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: «Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте». Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай», — написал он.

Медведев отметил, что такой сценарий неприемлем для России, поскольку страна намерена добиться полной победы с заранее определёнными условиями. Он также выразил убеждённость, что текущий киевский режим не сможет сохранить власть при любом исходе конфликта, так как утрата территорий станет неприемлемой для всех политических сил Украины.

Зампред Совбеза прокомментировал и вопрос военных поставок, указав, что, несмотря на текущую позицию Трампа, процесс вооружения Украины с высокой вероятностью продолжится. Медведев призвал сохранять готовность к различным сценариям развития событий, включая возможные новые поставки дальнобойных систем вооружения.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут объявить себя победителями, призвав стороны к прекращению боевых действий. На встрече с Владимиром Зеленским он подчеркнул необходимость заключения соглашения, отметив, что «достаточно крови пролито». Американский президент предложил сторонам «остановиться на достигнутом» и позволить истории расставить все по местам.