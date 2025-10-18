На Солнце произошла очередная вспышка, уже пятая за сутки

На Солнце произошла уже пятая вспышка средней мощности класса М в течение текущих суток. Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга, последняя вспышка уровня М1.5 была зарегистрирована в 13:51 по московскому времени в группе солнечных пятен 4246. Ранее в этот день наблюдались ещё четыре аналогичных события: в 03:40 (М1.0), 05:39 (М1.1), 09:39 (М1.2) и 09:58 (М1.3). Все вспышки произошли в одной и той же активной области светила, что свидетельствует о сохраняющейся высокой солнечной активности.

Ранее учёные сообщили о двух значительных вспышках класса М на Солнце, зарегистрированных за ночь. Первая вспышка уровня М1.0 произошла в 3:40 по московскому времени, а вторая М1.1 — в 5:39. Учёные отметили, что хотя пик солнечной активности уже пройден и наблюдается постепенное снижение её интенсивности, в субботу на Земле ожидаются магнитные бури. Эти геомагнитные возмущения могут повлиять на работу энергосистем и навигационного оборудования, а также расширить географию наблюдения полярных сияний.