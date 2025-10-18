В Крыму умер экс-глава парламента Леонид Грач

Бывший председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета Республики Крым.

«Президиум государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почётного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича», — говорится в сообщении.

Грач занимал руководящие должности в Крымском обкоме Компартии Украины в конце 1980-х — начале 1990-х годов. После работы в крымском парламенте он с 2002 по 2012 год избирался депутатом Верховной рады Украины. Прощание с политиком состоится во вторник в Симферополе.

Ранее Life.ru сообщал о смерти известного публициста и социолога Сергея Кара-Мурзы, ведущего идеолога российского левопатриотического движения 1990-2000-х годов. Философ Рустем Вахитов назвал его уход огромной потерей, отметив вклад Кара-Мурзы в изучение русской общины в советском обществе. Имя ученого, по оценкам современников, останется в одном ряду с выдающимися русскими мыслителями.