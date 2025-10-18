Сектор Газа
18 октября, 15:02

«Добрый Cola» теперь без сахара, но с заменителем: Что изменилось в составе и что говорят врачи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMD Creative

Бренд «Добрый Cola» полностью изменил рецептуру, заменив сахар на синтетические подсластители на всех производственных линиях. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.

Согласно полученным данным, в составе напитка теперь используются цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралоза и сахаринат натрия. Опрошенные изданием гастроэнтерологи предупреждают, что такие заменители сахара могут нарушать микрофлору кишечника и повышать риск развития диабета.

Ранее сообщалось, что компания PepsiCo тайно заменила сахар на подсластители в газировке Evervess, что, может вызывать проблемы с пищеварением, включая диарею. Гастроэнтеролог пояснил, что в напитке обнаружен не только стандартный набор подсластителей (ацесульфам калия, аспартам, цикламаты, сахарин и фенилаланин), но и дополнительные компоненты — бензоат натрия, цитрат натрия, гуммиарабик и сорбат калия, которые при употреблении 1,5 литра напитка способны спровоцировать расстройство желудка.

