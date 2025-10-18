Женщина и двое мужчин обнесли магазин одежды в ТЦ на 30 тысяч, не смутившись камер

Трое посетителей похитили одежду на сумму 30 тысяч рублей из магазина в торговом центре на Ореховом бульваре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, опубликовавшая видеозапись инцидента.

Кража одежды из столичного ТЦ попала на камеру. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Группа, состоявшая из двух мужчин и девушки, вынесла из торговой точки джинсы, верхнюю одежду, обувь и аксессуары. Попытка покинуть территорию торгового центра оказалась неудачной — охрана остановила подозреваемых с требованием предъявить чеки на товар. Поскольку подтвердить легальность приобретения вещей не удалось, правоохранительные органы задержали злоумышленников.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве мужчина разбил витрину ресторана быстрого питания сапёрной лопатой, чтобы похитить конструктор для сына. Материальный ущерб составил около 4 тысяч рублей. Прокуратура квалифицировала действия как разбой, задержанный заключён под стражу.