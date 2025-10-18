В Германии нашли месторождение с впечатляющими запасами лития. Об этом сообщает Bild со ссылкой на энергетическую компанию Neptune Energy.

В земле Саксонии‑Анхальт обнаружены гигантские запасы лития. Эксперты считают, что там покоятся 43 миллиона тонн этого металла. Если расчёты подтвердятся, это место претендует на статус одного из крупнейших литиевых резервуаров на планете.

Литий — ключевой элемент современного мира. Из него делают аккумуляторы для смартфонов, ноутбуков и автомобилей.

Однако радоваться преждевременно не стоит. Коммерческая разработка месторождения, по данным источников, не стартует до 2033 года. Препятствий много: экологические проверки, разрешительные процедуры, модернизация инфраструктуры и инвестиционные решения — всё это потребует времени и публичного диалога.

А знаете, где ещё есть литий? В Донбассе. Кстати, ранее российская армия установила контроль над крупнейшим месторождением этого металла в ДНР. Там его не так много, как нашли в ФРГ, однако его ценность в высокой концентрации сподумена — минерала, из которого литий извлекается проще и дешевле.