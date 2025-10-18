Сектор Газа
Решил воспитать: Москвич ударил коленом в живот ребёнка, который избивал лежачего

Обложка © Telegram / Mash

В жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве произошёл инцидент с применением силы к несовершеннолетнему — мужчина разнял драку двух подростков, схватил «победителя» и ударил его коленом в живот, а после потребовал вести к родителям. Об этом сообщает Mash.

Камера видеонаблюдения засняла драку на детской площадке, где один из парней сидит верхом на другом и яростно молотит лежащего противника руками, но его оттаскивает подбежавший в этот момент мужчина и бьёт его коленом в живот. Напуганный подросток объясняет, что драка началась из-за оскорбления его матери, однако незнакомец тащит мальчика за ворот и спрашивает, где он живёт.

Личность нападавшего устанавливается, неясно, является ли он родителем кого-то из детей, участвовавших в ссоре. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В Петербурге подростки ударили ножом в живот 11-летнего мальчика

Ранее Life.ru рассказывал, как в Тобольске пассажирка на глазах собственного сына набросилась на водителя автобуса после напоминания об оплате проезда. Конфликт, попавший на видео и породивший мем «Мама, вызывай такси», к сожалению, не обошёлся без драки и вырывания волос. Водитель обратилась в полицию и скорую помощь, сейчас по факту инцидента проводится проверка.

