В Британии выявили неожиданную пользу Интернета для пенсионеров

Постоянное использование Интернета вредит молодому мозгу и не даёт ему самостоятельно развиваться и анализировать, выдавая готовые решения, однако для пожилых людей проведение досуга в Сети может, напротив, стимулировать мозговую деятельность. К такому выводы пришли учёные из Британии, их исследование публикует Journal of Psychiatric Research.

С возрастом когнитивные функции слабеют и человек начинает замечать за собой ослабление функций памяти, недостаточную концентрацию и торможение интеллектуального развития. Но именно Интернет, как утверждают специалисты, может благотворно сказаться на мозге у пенсионеров. Объясняется это просто — для пожилых людей всемирная паутина — это абсолютно новый продукт, поэтому мозгу приходится активно работать, чтобы постичь прогресс, чего нельзя сказать о зумерах.

Выводы были сделаны во время лонгитюдного исследования «Здоровье и выход на пенсию в Китае» в 2020 году. В нём участвовали 9436 человек. В ходе эксперимента сравнивались способности пенсионеров, имеющих доступ в Сеть и без такового. Активные юзеры оказались меньше склонны к депрессии и «увяданию» мозга.

Ранее сообщалось, что четверть россиян (24%) не против продолжить трудовую деятельность до 65 лет, в то время как остальные предпочли бы более ранний выход на пенсию. Интересно, что 13% опрошенных рассматривают возможность завершения карьеры в возрасте от 35 до 45 лет, на пике профессиональной деятельности.