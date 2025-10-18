Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 15:26

В Британии выявили неожиданную пользу Интернета для пенсионеров

Учёные из Британии доказали, что Интернет тормозит «увядание» мозга у пожилых

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Постоянное использование Интернета вредит молодому мозгу и не даёт ему самостоятельно развиваться и анализировать, выдавая готовые решения, однако для пожилых людей проведение досуга в Сети может, напротив, стимулировать мозговую деятельность. К такому выводы пришли учёные из Британии, их исследование публикует Journal of Psychiatric Research.

С возрастом когнитивные функции слабеют и человек начинает замечать за собой ослабление функций памяти, недостаточную концентрацию и торможение интеллектуального развития. Но именно Интернет, как утверждают специалисты, может благотворно сказаться на мозге у пенсионеров. Объясняется это просто — для пожилых людей всемирная паутина — это абсолютно новый продукт, поэтому мозгу приходится активно работать, чтобы постичь прогресс, чего нельзя сказать о зумерах.

Выводы были сделаны во время лонгитюдного исследования «Здоровье и выход на пенсию в Китае» в 2020 году. В нём участвовали 9436 человек. В ходе эксперимента сравнивались способности пенсионеров, имеющих доступ в Сеть и без такового. Активные юзеры оказались меньше склонны к депрессии и «увяданию» мозга.

С 1 ноября пенсионеры получат прибавку. Кому повысят доплаты
С 1 ноября пенсионеры получат прибавку. Кому повысят доплаты

Ранее сообщалось, что четверть россиян (24%) не против продолжить трудовую деятельность до 65 лет, в то время как остальные предпочли бы более ранний выход на пенсию. Интересно, что 13% опрошенных рассматривают возможность завершения карьеры в возрасте от 35 до 45 лет, на пике профессиональной деятельности.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar